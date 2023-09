Mercato Europeo di Cervia, gli eventi collaterali: mostre e appuntamenti a scopo benefico

Il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Riconfermati anche quest’anno gli immancabili eventi culturali collaterali e a scopo benefico:

In piazza Garibaldi è in programma la mostra di pittura di artisti romagnoli “Arte in Piazza” curata dall’Associazione Menocchio;

Ai Magazzini del Sale sono allestite la mostra di mosaico di Lidia Mongiusti e “Calcio. Racconti di un Tempo” la mostra di pittura di Pietro Bartolini, e la mostra fotografica “Omaggio alla salina ed al suo oro bianco” a cura di Paolo Cingolani. La mostra è visitabile da mercoledì 6 a domenica 10 settembre dalle 10.00 alle 13 e dalle 15.30 alle 23.00.

Viale Roma nella giornata di sabato 9 settembre dalle ore 17 fino alle ore 23 ci sarà un’esibizione della scuola di ballo ‘Wild Angels’ di ballo country.

Tra gli stand sarà presente anche il punto raccolta fondi organizzato da “Sei di Cervia se...”, un angolo raccolta fondi a sostegno del progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia e la vendita delle magliette benefiche dei Cerviaman.

Gli stand resteranno aperti fino alle ore 24.00, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione.