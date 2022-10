Merenda con mistero alla Savarna Halloween Night

Una nuova avventura della Scuola Errante di Magia e Stregoneria di Kid Lights: durante la festa di Halloween a Savarna cosa accadrà di misterioso? Accompagnati dai professori magici i bambini (dai 5 ai 12 anni) metteranno alla prova i loro talenti e collaboreranno per ritrovare un oggetto misterioso.

Questa attività della Scuola Errante di Magia e Stregoneria verterà attorno ai temi dell'amicizia, della collaborazione e del coraggio (ovviamente, siamo ad Halloween!). L'avventura magica si svilupperà attorno a una storia emozionante e coinvolgente dove si intrecceranno: merenda magica a 4 portate, giochi interattivi, laboratori STEAM e sfide per la mente e lo spirito.



L'attività rientra nell'iniziativa "Savarna Halloween Night", organizzata dal Comitato Cittadino di Savarna Grattacoppa Conventello, con la preziosa collaborazione dei volontari e di Kid Lights APS e patrocinata dal Comune di Ravenna.



Il programma di Savarna Halloween Night:



17.00 - 18.30 Merenda con mistero, Piazza Italia

Ritrovo 15 minuti prima. Attività SOLO SU PRENOTAZIONE, dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni: merenda magica, giochi e laboratori durante i quali i bambini saranno chiamati a risolvere in modo collaborativo enigmi per trovare un oggetto misterioso!



18.30 - 22.00 Halloween Card Dolcetto Scherzetto, Savarna Segreta

Una MAPPA ed un super braccialetto luminoso che vi permetteranno di sconfiggere l’uomo lupo! Pronti per fare dolcetto o scherzetto per le vie del paese con percorso di loverie in più punti!



22.00 Estrazione premi, Piazza Italia

Raccogliendo i paurosi bollini durante Dolcetto e Scherzetto, è possibile partecipare alla realizzazione del temibile incantesimo per estrarre premi mostruosi.





Inoltre, in piazza il Monster Track Food preparerà prelibatezze per incantare anche i mostri più affamati e golosi.