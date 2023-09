Merenda nell'oliveta, appuntamento a Brisighella

Domenica 23 settembre 2023, a partire dalle 14:30, in programma a Brisighella la "Merenda nell'Oliveta", un evento dedicato agli appassionati di oleoturismo e agli amanti della natura organizzato dall'Associazione Città dell'Olio in collaborazione con CAB Terra di Brisighella, Pro Loco di Brisighella, Comune di Brisighella e Unione Romagna Faentina.

Programma dell'Evento

La giornata prenderà il via alle ore 14:30 presso il Convento dell'Osservanza, situato in via Fratelli Cardinali Cicognani 37, per le registrazioni. Da lì, i partecipanti avranno due affascinanti opzioni per raggiungere il suggestivo oliveto che si affaccia sulla Rocca Manfrediana e si trova ai piedi della Torre dell'Orologio, il luogo che ospiterà il picnic.

Sarà possibile scegliere di intraprendere una suggestiva passeggiata panoramica in salita, attraverso un percorso di 200 gradini, o optare per il comodo trenino disponibile in Piazza Carducci. Durante la visita, i partecipanti riceveranno una guida al Museo all'aperto dell'Olio e avranno l'opportunità di beneficiare di uno sconto del 10% per l'acquisto di prodotti nei punti vendita della cooperativa. Inoltre, nell'oliveto, si terrà l’incontro con Sergio Spada, olivicoltore e presidente della cooperativa CAB Terra di Brisighella, che condividerà informazioni sul territorio, le varietà di olive coltivate e gli oli prodotti. I partecipanti riceveranno un cestino per la merenda, composto da prodotti locali, e tutto il necessario per godersi un momento di relax sotto gli ulivi.

Alle ore 17:00, avrà luogo una Visita Guidata al centro storico di Brisighella a cura della Pro Loco. Il costo della partecipazione è di 22 € a persona, ed è fortemente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare commerciale@brisighello.net oppure telefonare al numero 0546 81103.

In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.



Il Presidente della cooperativa CAB-Terra di Brisighella, Sergio Spada, ha espresso la sua gioia riguardo all'evento: "Siamo veramente felici di poter riproporre anche quest'anno la merenda nell'oliveto, nonostante le sfide che abbiamo affrontato a causa dell'alluvione che ha colpito la Romagna e il nostro territorio. Questo ha reso necessario il rinvio dell'evento, previsto inizialmente per domenica 22 Maggio, ma ora siamo pronti e desiderosi di condividere con tutti voi la bellezza del nostro territorio e la ricchezza dei prodotti che offriamo. Lavoriamo con impegno per preservare il nostro patrimonio e per far conoscere la magia dei nostri paesaggi storici".

La Presidentessa delle Città dell'Olio, Michela Sonnessa, ha evidenziato l'importanza dell'oleoturismo: "La Merenda nell’Oliveta è un evento sempre molto atteso. Il trend è in crescita, e quest'anno coinvolgiamo molte più Città dell'Olio, dimostrando una crescente consapevolezza sull'importanza dell'oleoturismo. I nostri borghi sono destinazioni di turismo comunitario, e i visitatori sono alla ricerca di esperienze uniche legate al mondo dell'olio. Attraverso questa iniziativa, vogliamo avvicinare le persone all'olivicoltura e valorizzare l'impegno dei nostri olivicoltori”.

Info:

Ufficio Stampa CAB Terra di Brisighella

IVI ADV AGENCY

Email: ufficiostampa@iviadvagency.it

Telefono: 0544 471530

Cellulare: 3319607207

Associazione Città dell'Olio

Sito web: www.cittadellolio.it

Email: info@cittadellolio.it

Telefono: 0577 329109