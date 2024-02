"Metti un pomeriggio a palazzo", un ciclo di visite tra gli edifici nobiliari di Ravenna

"Metti un pomeriggio a palazzo" è un’iniziativa di visite guidate, giunta alla seconda edizione, ideata da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, con l’obiettivo di aprire le porte dei palazzi nobiliari del nostro territorio valorizzando le famiglie che li hanno abitati, la loro storia e le tracce dei fasti passati.

Il programma comprende quest’anno tre visite che si terranno alle ore 15:00 a Palazzo Spreti, Palazzo Bacinetti e Palazzo Rasponi dalle Teste e una visita speciale alle ore 17:30 al cosiddetto Palazzo di Teodorico per scoprire attraverso la suggestione dei pavimenti musivi la sontuosa dimora del re degli ostrogoti.

Della durata di un’ora e mezza, le visite prevedono una breve introduzione all’esterno e la visita all’interno delle varie sale ammirando gli affreschi, i mosaici e le decorazioni ancora visibili.

Programma

SABATO 24 FEBBRAIO - Palazzo Spreti

Residenza settecentesca della nota famiglia Spreti che ha visto come ospite illustre papa Pio VII.



DOMENICA 10 MARZO - Cosiddetto Palazzo di Teodorico

La chiesa di San Salvatore ad Calchi conserva numerosi tratti di pavimentazioni musive rinvenute e distaccate durante le campagne archeologiche degli anni 1908-1914 effettuate nell’area del palazzo imperiale teodoriciano.



SABATO 16 MARZO - Palazzo Bacinetti

Risistemato dal camaldolese Giuseppe Antonio Soratini verso la metà del XVIII secolo per i conti Bacinetti, famiglia che ha dato i natali alla studiosa Marianna Bacinetti considerata una delle donne più belle d’Italia, nota anche per la sua "liason" con Ludovico I di Baviera, diventato re nel 1825.



DOMENICA 24 MARZO - Palazzo Rasponi dalle Teste

Uno dei più maestosi edifici della città, residenza creata per rimarcare l’importanza di questa famiglia nella società ravennate di fine ‘600 inizio ‘700.



Le visite sono effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione e permettere, all’occorrenza, il mantenimento del distanziamento sociale.

Il costo di 10 Euro a persona include la visita e il noleggio delle radioguide. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente su eventbrite.it, effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, visitravenna.it o contattando direttamente la guida. Per informazioni e prenotazioni: Cristiana Zama - cell. 338.8246038 – czama@libero.it – facebook.com/GuideinRavenna