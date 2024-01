"Mia nonna era una sirena": uno spettacolo per tutta la famiglia

L’attività 2024 della Casa del Teatro di Faenza inizia domenica 7 gennaio con lo spettacolo per ragazzi e famiglie Mia nonna era una sirena del Teatro di Onisio. La creazione, vincitrice del premio Teatro delle differenze va in scena alle ore 16 alla Casa del Teatro di Faenza. Ingresso unico: 2 euro.

"La protagonista è una giovane ragazza croata di nome Mare che durante la guerra, pur di fuggire in un luogo più sicuro, fa un patto con la perfida Strega del mare, More Vjestica, che in cambio della sua voce le trasforma le gambe in una coda di sirena. Mare nuota tutta la notte, attraversando l’Adriatico fino a giungere alle coste italiane dove, come mette piede a terra, le ricrescono le gambe": spiegano Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini, fondatori e anime del Teatro di Onisio, introducendo lo spettacolo per ragazzi e famiglie.