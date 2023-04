Michael Ocelot a Ravenna per "Visioni Fantastiche"

Torna Visioni Fantastiche, Festival del Cinema dedicato a tutte le scuole, con eventi e anteprime speciali aperte a tutti. Quest’anno apre la sua terza edizione con un ospite di grande spessore: Michel Ocelot, Maestro del cinema di animazione, che sarà a Ravenna sabato 6 e domenica 7 maggio. Ocelot, invitato dallo staff di Visioni Fantastiche nell’ambito della sezione Omaggio ai Maestri, presenterà al cinema Mariani proprio il suo ultimo film Il Faraone, il selvaggio e la principessa, seguito da Principi e Principesse.

Michel Ocelot

Nato in Costa Azzurra, a Villefranche-sur-Mer, Michel Ocelot ha trascorso l'infanzia in Guinea e l'adolescenza ad Angers, prima di stabilirsi a Parigi. Autodidatta, ha dedicato tutta la sua carriera al cinema d’animazione. Fin dall’inizio, ha scritto personalmente le storie di ogni suo film, ne ha disegnato i personaggi e creato l'universo grafico. Tra i suoi cortometraggi ricordiamo Les trois inventeurs (British Academy Film Award 1980 per il miglior film d'animazione) e La légende du pauvre bossu (César 1983 per il miglior cortometraggio d’animazione). È nel 1998 che il grande pubblico scopre Michel Ocelot, grazie al successo di pubblico e critica del suo primo lungometraggio Kirikù e la strega Karabà, sorprendente epopea africana, densa, fiabesca e magica, al contempo antica e giovanissima come il suo protagonista. Seguono Principi e Principesse (1999), poetica successione di fiabe realizzata con la tecnica delle silhouette animate, e Kirikù e gli animali selvaggi (2005), diretto da Michel Ocelot e Bénédicte Galup. Azur e Asmar (2007), il suo quarto lungometraggio, è una fiaba che fa viaggiare gli spettatori da una riva all'altra del Mediterraneo. È stato selezionato dal Festival di Cannes nel 2006 come parte della Quinzaine des Réalisateurs. Il suo film successivo, Les Contes de la Nuit (2011), che unisce teatro d'ombre e cinema 3D, è l'unico lungometraggio francese selezionato in concorso alla 62^ edizione della Berlinale. Kirikou et les Hommes et les Femmes (2012) costituisce il capitolo più recente delle avventure di Kirikù. Dilili a Parigi, epopea che si svolge nel periodo della Belle Époque, ha vinto nel 2019 il César per il miglior film d’animazione. Il suo ultimo lungometraggio, Il Faraone, il selvaggio e la principessa (2022), composto da tre racconti molto diversi tra loro, uscirà nelle sale italiane il 20 aprile, distribuito da Movies Inspired.

“Perché faccio film? Mi sembra di essere un melo che produce mele. Il melo avrebbe difficoltà a spiegare perché le fa. Sono così fin dall'infanzia: ho sempre amato divertirmi, costruire cose belle, meccanismi innocenti che piacciano a chi guarda”.

“Non desidero "diventare ricco", accumulare denaro che non potrebbe essere utilizzato. Mi è stato chiesto cosa farei se avessi molti soldi: farei quello che faccio oggi”

Michel Ocelot al cinema Mariani, sabato 6 e domenica 7 maggio

Sabato 6 maggio, ore 18.00, Cinema Mariani (Via Ponte Marino, 19 - Ravenna)

Presentazione e proiezione de Il Faraone, il selvaggio e la principessa (Francia, 2022, 123’) seguite da un breve dibattito con Michel Ocelot.

Domenica 7 maggio – ore 10.00, Cinema Mariani

Presentazione e proiezione di Principi e Principesse (Francia, 1999, 67’) seguite da un incontro con il regista Michel Ocelot.

Dal 3 al 13 maggio a Ravenna “Visioni Fantastiche - Cinema per le scuole e il territorio”

La terza edizione del festival Visioni Fantastiche – Cinema per le scuole e il territorio si svolgerà dal 3 al 13 maggio 2023 al Cinema Mariani e al Museo d’Arte della città di Ravenna. Si tratta di un festival cinematografico, totalmente gratuito per il pubblico previa iscrizione delle classi (tramite gli e le insegnanti) o delle singole persone, che desidera offrire agli alunni, alle alunne e al personale docente il meglio del cinema fantastico contemporaneo, in una prospettiva didattica creativa e molteplice: attraverso le proiezioni, i dibattiti a proposito dei film, le attività delle giurie, gli incontri con gli autori, i laboratori pratici e le masterclass condotti da formatrici e formatori specializzati, i e le partecipanti vivranno un’esperienza artistica e formativa unica, con un’attenzione particolare per pratiche e temi inclusivi.

Queste attività sono pensate soprattutto per un pubblico di studenti, studentesse e docenti, a partire dalle scuole dell’infanzia fino all’Università. Le masterclass, le sezioni Anteprime Fantastiche e Omaggio al Maestro sono comunque aperte a tutte le spettatrici e a tutti gli spettatori.

Visioni Fantastiche, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, è finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, è patrocinato dal Comune di Ravenna ed è organizzato da Start s.c.r.l., attiva fin dagli anni Novanta a Ravenna e in Romagna nel settore cinematografico e culturale.



Informazioni

Per il programma completo, in aggiornamento: https://visionifantastiche.it/

Social: https://www.facebook.com/VisioniFantastiche2019

https://www.instagram.com/visioni_fantastiche/