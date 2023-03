Michela Murgia porta in scena lo spettacolo "Dove sono le donne?"

Venerdì 24 marzo alle 20.45, al teatro comunale di Conselice (in via Selice 148/166), la scrittrice Michela Murgia porterà in scena Dove sono le donne? (drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla, illustrazioni di Edoardo Massa). C'è tempo fino a giovedì 23 marzo per prenotare un posto.

Se arrivassero gli alieni e cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e volere. Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di interventi maschili. Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale, ma più della metà del genere umano.

Dopo aver interpretato in scena il premio Nobel Grazia Deledda nello spettacolo Quasi grazia, Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, porta per la prima volta in teatro il suo punto di vista sulla questione femminile con un lucido monologo che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa.