Michela Murgia presenta il libro "Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più"

Mercoledì 7 luglio, alle ore 21.00, il Chiostro della residenza comunale di Castel Bolognese ospita Michela Murgia che presenta, con la partecipazione di Laura Gambi, il suo libro "Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più". Un'opera scritta per non sparire, come donne, “dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie”, per non morire “di parole ingiuste” anche nella vita quotidiana “dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse”. L'incontro è a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane.