Michelle Hunziker torna a Cervia con "Iron Ciapét" che raddoppia e diventa "Iron Bootcamp"

L'iniziativa ha anche uno scopo solidale: "Per combattere la violenza sulle donne bisogna lavorare sull’autostima e sull’amore per la vita", spiega la showgirl svizzera

La sua passeggiata per le vie di Milano Marittima non era un caso, Michelle Hunziker torna sulla Riviera romagnola per presentare una nuova edizione del format Iron Ciapét, portato per la prima volta a Cervia nell'estate 2020. E così il format di Michelle Hunziker nato per “contrastare l’andare del tempo e la forza di gravità” torna all’Adriatic Golf Club di Cervia con un’edizione arricchita: due giorni di sessioni (16 e 17 luglio), ben 5 trainer sul palco, cibo romagnolo proposto dai food truck, dj set con colonna sonora tutta “iron” e un’area intrattenimento. Biglietti in vendita sulla piattaforma Ciaotickets. L’incasso della due giorni inoltre sarà interamente devoluto a “Doppia Difesa”, la Onlus contro ogni forma di violenza verso le donne fondata dalla stessa Hunziker e da Giulia Buongiorno.

"Per combattere la violenza sulle donne - sottolinea Michelle Hunziker - ci vuole molta determinazione, unione, voglia di investire sul futuro attraverso le nuove generazioni. Bisogna lavorare sull’autostima e sull’amore per la vita. Tutti questi elementi li troverete nelle due serate che passeremo insieme a fare sport e a mangiare cose buone e genuine del territorio, il tutto condito con intrattenimento e musica. L’Iron Boot Camp it’s the place to be!".

A far bruciare calorie assieme a Hunziker, sul palco antistante il prato del golf club cervese, alternando a ritmo di musica mixata dal vivo esercizi cardio a stimolazione muscolare, ci saranno, oltre a Costanza Pugi e Marco Basso (che hanno partecipato alla prima edizione di Iron Ciapèt) i personal trainer Martina Sergi (specializzata in Vinyasa e Power yoga), Marco Francone (docente di educazione fisica specializzato in allenamento funzionale e preparazione atletica) e Dimitri Lucacich (tecnico della Federazione Italiana Pesistica).

"Un celebre ed affascinante volto dello spettacolo che è una delle più efficaci testimonial della Riviera Romagnola -sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- una divertente occasione per tornare a fare sport, insieme, in una splendida cornice. E ancora, il nostro cibo tipico proposto in modo contemporaneo e una finalità benefica in favore delle donne. Non ci possono essere presupposti migliori per un evento di successo e dalla coinvolgente atmosfera, che già alla sua prima edizione ha dimostrato il suo grande potenziale. Siamo felici di proseguire con Michelle Hunziker il cammino intrapreso lo scorso anno, con un evento che riassume gli elementi forti della vacanza in Romagna: sport e benessere, atmosfere conviviali, musica e full immersion nella natura".

"Siamo felici di ospitare ancora questo evento, nato durante il lockdown dello scorso anno per supportare le persone chiuse in casa e per offrire un'opportunità di fare attività fisica - afferma l’Assessore allo Sport di Cervia Michela Brunelli -. Con il suo appuntamento di fitness on line, Michelle continua ad avere un grande successo e a trascinare molte persone a svolgere attività fisica. L'evento è un esempio altamente positivo sia per il fatto che promuove il benessere delle persone sia per il fatto di sensibilizzare contro la piaga sociale della violenza verso le donne, dal momento che gli incassi della due giorni di Milano Marittima saranno devoluti alla Onlus Doppia Difesa. Cervia è pronta a ospitare l'evento nella splendida cornice dell'Adriatic Golf Club, immerso nella natura che caratterizza la nostra località. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a Michelle Hunziker, che oltre a essere una showgirl di fama internazionale continua a essere un modello per tutte le persone che tengono al proprio benessere".