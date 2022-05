La Milanesiana a Faenza con i Tre allegri ragazzi morti e gli Extraliscio: uno spettacolo in arrivo anche a Cervia

Appuntamento con musica e spettacolo a Faenza. Il 12 luglio in piazza Nenni arriva "La Milanesiana", festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che torna quindi in Romagna con un nuovo appuntamento. A darne notizia sui social è lo stesso sindaco manfredo Massimo Isola: "Ringrazio Elisabetta Sgarbi e la Regione Emilia-Romagna che ci ha coinvolto in questo progetto. Per la nostra città, è un onore entrare a far parte di un progetto ricco di contenuti di grande spessore, in grado di attirare un pubblico largo attorno a proposte, offerte e suggestioni di natura culturale".

Alle 21 del 12 luglio il palco della Molinella, in Piazza Nenni, ospiterà quindi una grande serata. Prologo letterario della serata affidato a Massimo Zamboni e poi spazio alla musica con l'incontro fra i Tre allegri ragazzi morti e gli Extraliscio. La Milanesiana torna dal 4 giugno con oltre 60 appuntamenti in varie città d'Italia. Attesa un'altra tappa nel Ravennate: a Cervia arriva lo spettacolo "Rezza/Mastrella a sorpresa".