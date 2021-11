Milano Marittima accoglie il Natale con "Christmas Universe": luci stellari, mercatini e pista di ghiaccio

Un universo di luci e stelle caratterizzerà la nuova edizione di Milano Marittima Wonderland, il programma natalizio della città giardino. Dal 4 dicembre al 9 gennaio si anima di luci e sorprese per accompagnare le feste di Natale. Nell'anno delle celebrazioni di Dante, anche Mima Wonderland, a modo suo, ricorda il celebre verso dantesco ponendo al centro del tema il Christmas Universe, un universo di stelle, lune, supernova e sfere luminose a colorare e illuminare il centro della Città Giardino.

I viali che portano al cuore del salotto cittadino saranno illuminati da decine di stelle che, insieme alle giganti galassie che avvolgeranno la Rotonda Primo Maggio, saranno l'universo di Mima Wonderland. Protetto dalle galassie, il Christmas Grotto, con un sottofondo di suoni, luci e colori per scaldare l'atmosfera del Santo Natale. Non mancheranno la pista di ghiaccio, il mercatino gourmet e altre sorprese.

Il villaggio di Babbo Natale, Christmas Grotto

Le luminarie saranno accese già venerdì 26 novembre, ma è dal 4 dicembre che Milano Marittima si animerà con molteplici iniziative. Con "Il villaggio di Babbo Natale, Christmas Grotto", i più piccoli potranno vivere l'esperienza immersiva nel fantastico mondo di Natale, allestito nella grande Rotonda Primo Maggio. Un percorso magico, dalla tana dei grandi amici polari alle renne canterine, piccoli angoli di calore e di emozioni da vivere con mamma, papà e i nonni.

Con l'aiuto degli Elfi, i bambini potranno scrivere la lettera al grande Babbo dalla barba bianca e consegnarla direttamente nelle sue mani, senza bisogno di spedirla. Una segrete magia avvolgerà l'incontro con Babbo Natale, un momento da ricordare con una foto personalizzata da inserire nell'album di famiglia. Seduto su uno splendido trono, Babbo Natale accoglierà le famiglie nella sua calda casetta. Un dolce cadeaux a tutte le famiglie, un modo semplice per portare a casa un piccolo pensiero dal Babbo dei Babbi!

Mercatino gourmet

Il mercatino gourmet si snoda su Viale Gramsci, un'opportunità golosa e gustosa per tutti. Il cibo da strada, con le sue specialità locali di dolce e salato, sarà uno degli ingredienti della passeggiata nel salotto di Milano Marittima.

Pista di ghiaccio

Diventata ormai una tradizione, la classica pista del ghiaccio, è una tappa d'obbligo per il divertimento di tutta la famiglia. Quaranta metri lineari di ghiaccio per pattinare in libertà e sicurezza saranno a disposizione di tutti dal 4 dicembre al 9 gennaio in viale Gramsci. Orari: feriali dalle ore 14.30 alle 22.30, festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle 23.00.

Il trenino Christmas Express

Dall' 8 dicembre al 6 gennaio, inoltre, sarà a disposizione di tutti il trenino Christmas Express: un divertente trenino che collega Cervia a Milano Marittima. Un modo simpatico e utile per lasciare comodamente l'auto e muoversi in modo sostenibile. Il servizio è realizzato in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro.