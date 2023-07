Appuntamento con il gusto: parte da Milano Marittima il tour di Tramonto Divino

Dopo l’anteprima di Cervia del 21 luglio, Tramonto DiVino, il tour del gusto dell’Emilia Romagna, prende il via ufficiale il 28 luglio nel ‘salotto buono’ di Milano Marittima fra la centralissima Rotonda Primo Maggio e Viale Gramsci a partire dalle 19,30. In libera degustazione durante l’evento etichette regionali servite e raccontate dai sommelier di Ais. In assaggio circa 250 vini delle cantine romagnole dei territori di Imola, Ravenna Faenza e Rimini (i cui vini top saranno premiati durante la serata), insieme a una corposa selezione di vini emiliani.

In abbinamento ai vini saranno in assaggio i cibi certificati dell’Emilia Romagna, serviti tal quali da allievi e docenti dell’istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli coordinati dalla chef Silvia Marchiani e dal maitre Stefano Buda, o trasformati grazie alla collaborazione dello chef resident dell’attiguo Sporting, il locale partner di tappa che realizzerà un risotto gourmet a base di Riso del Delta del Po Igp, Scalogno di Romagna Igp e pesce dell’Adriatico.

In degustazione ai banchi d’assaggio la profumatissima Mortadella Bologna Igp, la Coppa, il Salame e la Pancetta Piacentini Dop, la Coppa di Parma Igp, il Salame Felino Igp… E ancora il Parmigiano Reggiano Dop e lo Squacquerone di Romagna Dop, il Formaggio di Fossa Dop e altri formaggi a km 0 messi a disposizione dalla Centrale del Latte di Cesena, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, l’Aceto Balsamico di Modena Igp, l’Aglio di Voghiera Dop e la Piadina romagnola Igp, forniti dai consorzi regionali partner di Tramonto DiVino. Completano gli assaggi una selezione di prodotti della Strada del Sangiovese e degustazioni di Olio Extra vergine di Oliva di Brisighella Dop.

Novebolle Lounge

Ospite d’onore a Milano Marittima saranno le bollicine romagnole a marchio Novebolle (il brand collettivo nato grazie al Consorzio Vini di Romagna per promuovere la nuova Doc Romagna Spumante) che saranno servite e raccontate dai sommelier di Ais e dai produttori in una vera e propria area lounge creata all’interno della Rotonda Primo Maggio. Una sorta di privé dove sarà possibile degustare le bollicine romagnole in pieno relax abbinandole ai prodotti food della serata e alle ostriche di Cervia aperte e servite direttamente dai pescatori della locale cooperativa La Fenice.

Per facilitare la conoscenza dei vini in assaggio a Milano Marittima sarà disponibile anche una nuova app, scaricabile gratuitamente e consultabile attraverso QR code associato a tutte le cantine presenti all’evento e nella Guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare consegnata al desk d’ingresso. Racconto animazione, punti selfie e tanta musica con il duo ‘DeVini’, sax in acustica e voce, completano una magica serata di cultura enogastronomica territoriale e degustazioni top.

Biglietti

Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando ad una degustazione e ad un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato a 25 euro. Il ticket potrà essere preferibilmente acquistato anticipatamente sul sito www.shop.emiliaromagnavini.it in modo da evitare file ed assembramenti al desk d’ingresso. Il ticket comprende la libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio, le proposte food, sia servite in purezza che preparate dagli chef, la Guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ e il calice da degustazione.