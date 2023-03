Più di mille persone a 'Carnevallo': una grande festa tra musica, giochi e balli

Oltre mille persone hanno partecipato domenica “Alla corte di Re Carnevallo”, il carnevale di Bagnacavallo. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” e le associazioni di volontariato del territorio, il Carnevallo si è svolto nel pomeriggio in piazza della Libertà con musica, truccabimbi, giochi promossi dagli animatori, giochi da tavolo, bolle di sapone, baby dance e balli. Alle 16.30 è arrivato il Re Carnevallo circondato dall’entusiasmo di bambine e bambini. Gli organizzatori, particolarmente soddisfatti per la partecipazione e il gradimento del pubblico, danno appuntamento al prossimo anno con le nuove prodezze del Re Carnevallo.