Esercizi di mindfulness nella Salina

Un'ora di Mindfulness nel magico scenario della Salina di Cervia insieme allo psicologo Giovanni Canali, è in programma mercoledì 21 settmbre, alle 17 al Centro visite delle Saline di Cervia. La Mindfulness è una pratica di consapevolezza che unisce l’esperienza delle antiche tecniche meditative con alcuni aspetti delle più odierne teorie legate alla terapia cognitiva. Immersi nella natura, sperimenteremo alcuni brevi esercizi con i quali potrete cominciare a familiarizzare con questa tecnica in maniera semplice e divertente.



Mindfulness è un modo di fare esperienza del sé e del mondo che ci circonda nel qui e ora, o come direbbe Jon Kabat-Zinn, fondatore della Stress Reduction Clinic e del Center for Mindfulness in Medicine, di “porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante”. È una pratica che nel tempo porta a un miglioramento del benessere psicologico, relazionale e fisico e può essere applicata quindi per alleviare sofferenze, stress e disagi.



Gallery







Portare: tappetino, plaid, abbigliamento comodo, acqua, antizanzare. Biglietto online, prezzo speciale Wellness Week € 10. Per informazioni promozione@atlantide.net