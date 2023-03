Appuntamento al parco: la gara di quidditch e una conferenza per genitori ed educatori

Quante volte sentiamo affermare da bambini e ragazzi "ma io mi annoio!", pur avendo all'apparenza numerose alternative? Domenica 2 aprile Kid Lights propone alla Rocca Brancaleone un evento per rispondere ad alcune delle più diffuse domande che ci pongono i genitori su questo tema, da come gestire lo stato emotivo a come si collega l'uso dipendente di cellulari e tablet alla noia e a quali effetti può scatenare. Le risposte mireranno a fornire "piccoli trucchi" da applicare fin da subito anche a casa, integrando alcune spiegazioni chiarificatrici. Inoltre saranno presentate le iniziative "oltre-la-noia" primavera-estate di Kid Lights. In contemporanea per i bambini c'è: Quidditch Challange. Per consentire ai bambini di divertirsi e socializzare alla scuola errante di magia e per favorire un momento di relax ai genitori durante la conferenza.