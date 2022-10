Il concorso di bellezza "Miss Curvyssima 2022" arriva nel Ravennate

"Miss Curvyssima", il concorso nazionale di bellezza curvy, approda a Milano Marittima sabato 29 ottobre, alle ore 20:30, presso il locale La Barca Nel Bosco in Viale Jelenia Gora, 4. Protagoniste della serata 23 ragazze dalle curve sinuose che, interessate a supportare il messaggio del concorso, hanno deciso di mettersi in gioco per loro stesse e per tutte le giovani donne che si sentono insicure del proprio corpo. Le concorrenti avranno a disposizione due uscite, una in abito da sera e una in intimo, per far breccia nel cuore dei giurati e vincere uno degli ultimi posti disponibili per la finale nazionale che si terrà a Bologna il 17 dicembre presso il parco FICO Eataly World.