Missione cultura, da Jean Music Room torna "Musica ai giovani"

Il negozio di musica Jean Music Room apre il 2023 con una giornata interamente dedicata alla musica e ai giovani. Sabato 21 gennaio torna infatti l’iniziativa “Musica ai giovani” e, come già sperimentato in tre occasioni nell’anno precedente, il negozio torna a regalare vinili e cd di musica classica e jazz a tutte le ragazze e i ragazzi fino a 30 anni di età che si presenteranno in negozio dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.



“Jean Music Room in oltre quattro anni di apertura è diventato un punto di riferimento per la musica, uno spazio in cui si fa e si vive la cultura, un punto di ritrovo per gli appassionati, come me. Con questa iniziativa voglio prima di tutto avvicinare i giovanissimi alla musica, cercare di fargli scoprire il vinile e il buon ascolto, anche se devo dire di avere già una schiera di ragazze e ragazzi che frequentano il negozio e di esserne sorpreso e felice” dichiara il proprietario Gianni Corbari “In un mercato dominato dalle multinazionali cerchiamo di emergere con azioni concrete, volte a far tornare le persone in negozio, sia per l’acquisto ma anche per la vera condivisione, per lo scambio culturale e il valore del rapporto umano. Non dimentichiamoci che alcuni negozi sono un patrimonio per la città.”



L’iniziativa “Musica ai giovani” è molto semplice: basta passare dal negozio sabato 21 gennaio negli orari di apertura e si può scegliere in omaggio un disco o un cd tra quelli messi a disposizione, senza obbligo di acquisto.

Per info 335 5422929 jeanmusicroom@gmail.com