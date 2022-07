Le star della mixology italiana alla 'Notte delle stelle' per scoprire l'arte del bere bene

Notte delle Stelle è un evento che mira a far conoscere l’arte del bere bene nella realtà di Cervia. Un’idea nata da Niccolò Amadori, un giovane barman romagnolo nato e cresciuto nelle attività di ristorazione e accoglienza di proprietà della famiglia. Dopo aver passato gli ultimi anni viaggiando e lavorando in tutta Italia nei migliori cocktail bar presenti sul territorio, ha deciso di organizzare nella sua città di origine, presso nella splendida cornice di Alto Rooftop, un evento che vede come protagonisti le stelle della mixology italiana. Una serata che nasce all’insegna della promozione della miscelazione d’avanguardia, con il fine di valorizzare e far scoprire l’arte del bere bene.

La serata si svolgerà martedì 12 luglio all'Alto Rooftop sul lungomare Grazia Deledda al civico 84, a Cervia, dalle 19 alle 2 di notte. Bartender d'eccezione Matteo di Ienno (il Locale, Firenze), Flavio Angiolillo (Bitter Fusetti), Adrian Niño (1802 di Montecristo), Alessandro Venturi (Beluga Ambassador), Enrico Scarzella (Velluto, Bologna) e Santino Salvadore Calderone (Ceresio7, Milano).