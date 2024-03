Modelle per un giorno a Cervia con la sfilata solidale della sartoria sociale

Risvolto, la sartoria sociale del progetto Cervia Social Food, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto una generosa donazione di abiti nuovi da parte della famosa casa di moda italiana Twinset. Per valorizzare tale donazione e per presentare gli altri capi della collezione di Risvolto, è programmato per sabato 16 marzo alle 16 il “Feshion Sciò”, sfilata di moda non professionale con modelle le volontarie e le clienti.

La sfilata, che vuole essere un momento di leggerezza e di condivisione, si terrà davanti al negozio in via Savonarola 5-7. Chiunque può unirsi al progetto e sfilare a Feshion Scio’: chi è interessato può contattare i responsabili al 3343298097.

Al termine della sfilata si potranno acquistare gli abiti della collezione di Twinset e tutte le altre collezioni. Ci saranno anche meravigliosi jeans in vendita a 3 €. Per l’occasione chi vuole invece donare a Risvolto abiti, scarpe, accessori può farlo direttamente.