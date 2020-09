“Modellismo in scala”, in vetrina i grandi modellini da mostra

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo, fino al 29 settembre, una mostra su “Modellismo in scala”, esposizione di componenti per la costruzione di modellini di varia natura (auto, mezzi militari, battelli…) e di modelli già ultimati, il tutto a cura del Gruppo Modellisti Ravenna.

Il GMR - Gruppo Modellisti Ravenna, è nato nel marzo 2018 dall’idea di un gruppo di 5 amici ravennati, appassionati di modellismo e dalla necessità di incontrarsi in un luogo fisso per scambiarsi pareri e tecniche, confrontandosi con le proprie diverse conoscenze ed i propri campi di specializzazione. Le finalità del gruppo sono la divulgazione dell'hobby del modellismo tramite corsi, specialmente rivolti ai più giovani e a tutte quelle persone che tuttora lo praticano o lo hanno praticato in passato e vogliono approfondire le loro tecniche e conoscenze.

Il gruppo è inoltre affiliato al CIMS - Coordinamento Italiano Modellismo Statico, che riunisce le diverse associazioni e gruppi di modellismo statico del territorio nazionale. I creativi amici del Gruppo Modellisti Ravenna si possono incontrare presso i locali del Circolo Sportivo Ricreativo Culturale della Compagnia Portuali di Ravenna, sito in via Antico Squero, 6, zona Darsena, Ravenna.