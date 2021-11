Modernariato e collezionismo protagonisti in piazza con il mercatino "Ieri l'altro"

Indirizzo non disponibile

Domenica 14 novembre, dalle 9 alle 18, in Piazza del Popolo a Faenza, terzo ed ultimo appuntamento per il 2021 con Ieri l'Altro, la mostra mercato di antichità, vintage, modernariato e collezionismo. Protagonisti sessanta antiquari, rigattieri e collezionisti provenienti sia dall'Emilia Romagna che dalle regioni limitrofe, per una mostra dedicata ai tanti appassionati di manufatti, arte, ricordi ed oggetti “di una volta”.

Per accedere al mercato non sarà necessario il green pass ma vigono le norme previste di utilizzo della mascherina, igienizzazione e distanziamento. A dicembre Ieri l'Altro lascerà poi spazio ai mercati ambulanti straordinari natalizi; il mercato antiquario ritornerà a gennaio 2022.