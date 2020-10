Monsignor Toso e Massimo Folador presentano due volumi sull'economia integrale

Si intitolano "Ecologia Integrale, dopo il coronavirus", di mons. Mario Toso, e "Verso un’Economia Integrale. La via italiana alla ripresa" di Massimo Folador, i due volumi che la cooperativa sociale Botteghe e Mestieri ha scelto di presentare in un evento in programma giovedì 22 ottobre alle ore 17 in via Ravegnana 218 a Faenza (località Mezzeno), presso il cantiere della nuova sede della cooperativa sociale impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

"Abbiamo pensato a un evento di presentazione di questi due saggi per riflettere insieme ai presenti sui temi che gli autori portano alla nostra attenzione e che sono molto cari alla nostra cooperativa - spiega Claudio Mita, presidente Botteghe e Mestieri -. L’evento, che sarà organizzato secondo tutte le misure di sicurezza, è anche per noi occasione di far conoscere la nostra nuova sede, ancora in costruzione, e per la quale abbiamo grandi progetti".

Il nuovo stabilimento di Botteghe e Mestieri, che inaugurerà la prossima primavera, sorgerà su una superficie di 1000 metri quadrati dove la cooperativa trasferirà il laboratorio di pasta fresca e gli uffici dell’e-commerce del sito bottegadelmonastero.it. All’interno dei locali verrà aperto, inoltre, un nuovo punto vendita per i prodotti realizzati dai soci, che si aggiunge così a quello di Cuffiano. La sede avrà a disposizione, inoltre, un ampio spazio verde di circa 10mila metri quadrati.