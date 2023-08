Monte Battaglia: luogo di storia e di pace

In programma domenica 3 settembre la tradizionale cerimonia “Monte Battaglia: luogo di storia e pace”, organizzata per ricordare gli eventi bellici del 1944. A causa dell’impraticabilità di Via Monte Battaglia, la cerimonia si terrà nel Parco Giulio Cavina, accanto al monumento ai Caduti.

La celebrazione prenderà il via alle 9.30 con la posa di una corona d’alloro ai cippi del Ponte del Cantone, S. Apollinare e San Rufillo, alla presenza delle Amministrazioni comunali di Casola Valsenio e Cotignola.

Alle 10.30 ritrovo accanto al Monumento ai Caduti nel Parco Giulio Cavina dove, dopo un momento intrattenimento con musiche del Corpo Bandistico G. Venturi di Casola Valsenio, si svolgerà la cerimonia commemorativa, con i saluti del Sindaco di Casola Valsenio, dell’Amministrazione comunale di Fontanelice, dell’ANPI di Casola Valsenio e l’intervento del Senatore Vasco Errani.

In programma alle 12.30 il pranzo di autofinanziamento e tesseramento organizzato da ANPI Casola Valsenio presso la Trattoria Valsenio (prenotazione obbligatoria al numero 3391711238).

Alle 15.30 si svolgerà invece la cerimonia di intitolazione a Guido Ricciardelli del piazzale/parcheggio di Rio Casola.

La giornata si concluderà al Cinema Senio, dove dalle 16.00 verranno proiettati – con la collaborazione di Antenna 306 e dell’Associazione Nuovo Cinema Senio – diversi contributi video dedicati a fatti e protagonisti degli eventi bellici casolani.

In programma un video per la celebrazione dell’80° anniversario (4 settembre 1943) della scomparsa di Giuseppe Cenni, aviatore di origini casolane, medaglia d’oro al valor militare; video e immagini su Monte Battaglia e gli eventi bellici del 1944, e in chiusura il video “Partigiano per sempre”, dedicato ad Aurelio Ricciardelli.