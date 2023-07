Mood for Love, open day e night party all'Isia di Faenza

Giovedì 13 luglio 2023, Isia Faenza vi invita a partecipare a Mood for Love, open day e night party nella sua sede di Palazzo Mazzolani, rivolta a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. L'istituzione universitaria pubblica, parte del Comparto Afam del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica, è sorta nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan e tra le prime scuole universitarie in Italia dedicate al design.



La Direttrice Arch. Maria Concetta Cossa insieme ai docenti accoglieranno i presenti in due momenti dedicati, alle ore 9 e alle ore 14, nelle sale della biblioteca “Bruno Munari” per presentare l'offerta formativa del corso triennale in Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e innovativi (equipollente alla laurea universitaria L-4-Disegno industriale) e dei due bienni in Design del Prodotto e progettazione con materiali ceramici e innovativie in Design della Comunicazione (equipollenti alla laurea magistrale universitaria in Design LM-12).



Inoltre, i partecipanti potranno conoscere i luoghi dove si svolgono le attività didattiche, incontrare docenti e studenti e fare un’esperienza diretta di progettazione partecipando a brevi workshop multidisciplinari, organizzati per l’occasione e tenuti dai docenti ISIA. Come Upcycling, condotto dalle Prof.sse Stefania Bertoni e Gianna Fabbri, in cui i partecipanti al laboratorio potranno intervenire creativamente su alcuni capi di abbigliamento per recuperarli e trasformarli in accessori (dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00). Tra i workshop del pomeriggio (dalle 14.40 alle 18.00): Inchiostro e grafica, condotto dal Prof. Enrico Versari, in cui futuri studenti potranno trasformare le proprie immagini attraverso il segno manuale della punta secca in matrici incise, inchiostrate e stampate al torchio; La ceramica e? colore, laboratorio di basic design condotto dal Prof. Mirco Denicolo? con impasti ceramici colorati allo scopo di ottenere delle lastre in gres che saranno successivamente cotte ad alta temperatura e che potranno essere ritirate dopo l'estate; Strategie per la creativita? nella progettazione, laboratorio teorico-pratico condotto dai Proff. Giorgio Gurioli e Maurizio Fiori, incentrato sulla sperimentazione creativa finalizzata alla progettazione; Surface Design - Generare superfici, laboratorio di modellistica condotto dal Prof. Michele Manzi, rivolto a chi desidera indagare il tema delle superfici tridimensionali utilizzando materiali di scarto e di recupero.



Sarà possibile inoltre visitare le mostre dei progetti ideati durante l'anno accademico (con il coordinamento a cura del prof. Maurizio Fiori) e l'allestimento di ECOTONO - metamorfosi dei confini, dove si potranno vedere i progetti sviluppati dalle studentesse e dagli studenti dei Bienni di Design del Prodotto e di Design della Comunicazione, presentati con successo durante l’ultima edizione del SaloneSatellite di Milano. All’interno dell’Aula Magna "Andrea Emiliani”, è allestita invece l’installazione multimediale ELUSIVE BOX, progettata dalle studentesse e dagli studenti del primo anno del Biennio in Design della Comunicazione nell’ambito del corso di Video Animazione del Prof. Andrea Pedna.



Al termine dei laboratori, nell'ampia corte interna di Palazzo Mazzolani alle ore 18.00 interverranno professionisti designer diplomati in ISIA Faenza con una serie di SPEECH SHOT moderati dal prof. Giorgio Gurioli e dedicati alla propria esperienza nell'ambito del design, a cui seguirà un aperitivo. Tra questi, Olimpia Lalli (Fotografa), Ivan Lisi (Designer Technogym), Nicola Trentani (Designer Vins), Carlo Trevisiani (Designer), Gianluca Soddu (Art Director), Santo Monteforte (Product developement SACMI) con gli studenti ISIA del Biennio di Prodotto Mariachiara Gaspari, Federico Giustozzi e Eugenio Lo Turco, Antonio Corapi (Infrastructure Readiness Manager), Lorenzo Filipponi (Designer Product developement WASP), Federica Balzarotti (Motion Designer Baco Studio).



In serata, a partire dalle 21.00, Design Show con musica dal vivo, in collaborazione con la Scuola di Musica "Giuseppe Sarti" a cui seguirà il live set MOOD FOR LOVE con selezione di brani a cura degli studenti ISIA.



Programma



09:00 Accoglienza e registrazione partecipanti in Biblioteca B. Munari

a seguire WORK SHOT brevi workshop multidisciplinari / laboratorio Upcycling fino alle 13 e 14-18



14.00 Accoglienza e registrazione partecipanti, Biblioteca B. Munari

a seguire WORK SHOT brevi workshop multidisciplinari / laboratori fino alle 18



18:00 SPEECH SHOT / interventi di diplomati ISIA

a seguire Aperitivo



21:00 DESIGN SHOW /

a seguire Live Set



Per maggiori informazioni: 0546 222 93 | orientamento@isiafaenza.it