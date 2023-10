Yoga e meditazione illuminati dalla luna piena

Domenica 29 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30, è in programma Moonlight Yoga al Microkosmos di Ravenna (via A. Borghi 12). Un appuntamento per immergersi al tramonto nel giorno della luna piena in una sessione di yoga accompagnata dalle vibrazioni degli handpan con Marco Muratori. La sessione, adatta a tutti, nello stile lunar yoga è di tipo meditativo accompagnato dalle vibrazioni sonore amplifica la ricettività del corpo e la quiete della mente.

Come si svolge: pratica di gratitudine alla madre terra e agli elementi aria, acqua, fuoco, terra; respirazione con l’energia del tramonto in luna piena; allungamento con posizioni per la schiena, collo e spalle; movimento fluido attraverso la sessione di rilascio serale; meditazione di luna piena; rilassamento guidato. Occorrente: abbigliamento comodo, cuscino e copertina, tappetino yoga.

A guidare le sessioni è Greta Melecchi, trainer internazionale certificato, CHO, Yoga Educator, fondatrice di Mystikyogalab accompagnata da Marco Muratori, esperto del suono e di tecniche vibrazionali. Greta e Marco collaborano dal 2017 con il comune intento di far vivere esperienze inebrianti e rigeneranti. Quota: 15 euro. Prenotazione necessaria whatsapp 349434307.