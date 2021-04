"Morte di un eroe", Mauro Antonellini racconta la storia di Francesco Baracca

La storia di Francesco Baracca e il mistero sulla sua morte sono al centro dell’ultimo libro di Mauro Antonellini, Conservatore del Museo Baracca di Lugo. L’autore presenta il volume Francesco Baracca, morte di un eroe (Tipografia Faentina Editrice, 2020) online mercoledì 28 aprile alle 18. La presentazione sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook del Comune di Lugo, della biblioteca Trisi e del Museo Baracca. Per l’occasione, Antonellini dialogherà con il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati e il direttore del Museo Baracca Giovanni Barberini; introdurrà l’iniziativa la direttrice della biblioteca Luciana Cumino. La registrazione sarà in seguito disponibile sul canale YouTube della biblioteca Trisi.

Il libro scritto da Mauro Antonellini è incentrato sulle circostanze che causarono la misteriosa scomparsa dell’Asso degli Assi il 19 giugno 1918. Oltre a presentare una propria ricostruzione dei fatti, basata su testimonianze storiche, l’autore ha raccolto e riprodotto integralmente numerosi documenti dell’epoca, da cui traspare la grande risonanza che ebbe la morte di Baracca sull’opinione pubblica italiana. Chi lo desidera potrà fare domande all’autore, scrivendo le proprie curiosità nei commenti delle dirette sulle tre pagine Facebook (Comune di Lugo, Biblioteca Trisi, Museo Francesco Baracca).