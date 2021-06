Tra mosaici e tramonto: una visita sensoriale nella Basilica

Giovedì 24 luglio, alle 18.30, è in programma una visita guidata sensoriale alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Un momento dove i bambini in modo giocoso saranno guidati nella scoperta di alcuni particolari dei mosaici e stimolati a guardare da diversi punti di osservazione. L'esperienza continuerà poi in esterna, nel bel giardino antestante la Basilica, con un laboratorio ludico-scientico su luci e colori che prolungherà l'esperienza dei mosaici fino all'armonia del tramonto. Adulti e bambini possono poi rilassarsi con un aperitivo da consumare sul prato. Costo 12 euro.

