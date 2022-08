Mosaico contemporaneo, l'artista Marco Bravura presenta il progetto "Pallet"

Viene presentato venerdì 26 agosto alle 19 alla Darsena Popup il progetto Pallet del mosaicista Marco Bravura. Si tratta di un dono che l’artista ha scelto di fare alla sua città, testimoniando ancora una volta come Ravenna sia città del mosaico perché il mosaico è il linguaggio attraverso cui Ravenna si immagina e parla al mondo. Un omaggio tanto più gradito in quanto accompagna all’imminente RavennaMosaico 2022, VII Biennale di Mosaico Contemporaneo. "Pallet" è un segno musivo pubblico che connoterà un’area centrale del territorio; una scultura significativa, che l’artista ha fortemente voluto trovasse pubblica collocazione in Darsena.

La presenza del mosaico nei contesti urbani è gradualmente cresciuta negli ultimi decenni, offrendo ad un’arte antica e radicata nella tradizione un terreno di confronto con i temi della contemporaneità. Il progetto Pallet di Marco Bravura si nutre di questo dialogo tra passato e presente e offre a Ravenna una nuova occasione per confrontarsi con una questione cruciale e sempre aperta: la presenza musiva nello spazio pubblico.

Spiega Marco Bravura: “Una torre formata da pallet sovradimensionati termina con un modulo in oro mosaico: un quasi-ready-made che ho pensato per la Darsena di Ravenna. I pallet sono nati come semplice ma geniale idea negli anni ’40 del Novecento, si sono poi diffusi ovunque nel mondo contribuendo in modo fondamentale all’ottimizzazione dei trasporti. Sono uno dei pochi oggetti nomadi per antonomasia, destinati al viaggio perenne e liberi da impedimenti doganali. La possibilità di viaggiare liberamente ovunque è il tratto distintivo dell’oggetto pallet che mi ha ispirato nella creazione di questa scultura”. Il testo critico per la brochure che accompagna la presentazione è di Luca Maggio.