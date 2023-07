Mosaico di Notte, una settimana ricca di appuntamenti speciali

Prosegue la rassegna di visite guidate Mosaico di Notte arricchita di nuove proposte anche in orario diurno, in italiano e in inglese. Da non perdere, martedì 25 luglio, l‘appuntamento con il tour della Basilica di Sant’Apollinare in Classe e del Museo Classis – Ravenna. Inoltre la Basilica sarà aperta al pubblico dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23).

Mercoledì 26 luglio è prevista la visita alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero degli Ariani e al Battistero Neoniano. Il Battistero degli Ariani sarà aperto al pubblico dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23).

Venerdì 28 luglio, invece, sono in programma due percorsi di visita guidata, il primo alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, al Museo Nazionale di Ravenna e alla Domus dei Tappeti di Pietra; il secondo, solo nel mese di luglio, alla Biblioteca Classense.

In particolare venerdì 28 luglio è in programma una visita guidata alla Biblioteca Classense affiancata da un’interprete del linquaggio dei segni.

Sempre venerdì il Museo Nazionale sarà aperto al pubblico della 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23) e la Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia saranno aperte al pubblico dalle 21 alle 23.

Dalle 21.30 all’interno della Basilica di San Vitale sarà in programma la rassegna musicale Mosaici di note ...di notte a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

Sempre il venerdì, dal 7 luglio al 25 agosto, dalle 21.10, si svolgeranno "Quelle cose belle": mosaici, melodie e memorie alla Domus dei Tappeti di Pietra, brevi incontri divulgativi con autori e scrittori seguiti da un momento musicale sempre all'interno della suggestiva area espositiva. Alle 21.10 nella sala dei Cento Preti si svolgerà Tessere di storie: racconti e aneddoti di Ravenna a cura dell'associazione Amici di RavennAntica, ad ingresso libero.

Infine, alle 21.30 sempre alla Domus dei Tappeti di Pietra Tappeti sonori. Musica dall’antico al romanticismo, a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna. Concerto incluso nel biglietto d'ingresso.

Oltre alle tante proposte serali, fino al 30 settembre, tutti i sabati doppio appuntamento diurno: alle 10.30, Scopri Classe e alle 16 sarà protagonista il Mosaico Contemporaneo, alla scoperta della collezione dei mosaici contemporanei del MAR. Dal 30 giugno al 29 dicembre, tutti i venerdì alle 16, è in programma Speciale mosaico, itinerari a cura delle guide turistiche.

Per tutte le visite guidate la prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitravenna.it.

Info, tariffe e prenotazioni:

www.turismo.ra.it e su www.visitravenna.it

La rassegna Mosaico di Notte è promossa dal Comune di Ravenna, realizzata grazie alla preziosa collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna-Cervia, la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna – Ministero della Cultura, la Fondazione RavennAntica, l’Istituzione Biblioteca Classense e l’Istituzione MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, nell’ambito del progetto del ministero del Turismo per la valorizzazione di Ravenna Città del Mosaico.