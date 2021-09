Mosaico di Notte: visite e tour speciali dedicati a Dante

La rassegna Mosaico di Notte dedica a Dante Alighieri, in occasione del settecentenario della morte e dell’annuale, visite speciali nelle domeniche del 5 e del 12 settembre. Due serate, dalle 20.30 alle 23, in più turni, che prevedono la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, alla basilica di San Vitale, al mausoleo di Galla Placidia e, per l’occasione, alla mostra “La bellezza ch’io vidi. La Divina Commedia e i mosaici di Ravenna”, allestita negli spazi espositivi della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Ingresso a pagamento e prenotazione obbligatoria sul sito RavennaExperience.it. Le visite si svolgeranno nel rispetto delle linee guida sulle visite guidate per cui i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone; i partecipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Domenica 12 settembre, inoltre, in concomitanza con l’annuale dedicato al Sommo Poeta, sono in programma delle visite guidate serali alla zona del silenzio, che comprende la Tomba di Dante e il nuovo Museo Dante, uno dei luoghi più suggestivi della città. Le visite guidate, dalle 18.30 alle 22, sono riservate ad un massimo di 10 persone; per consentire l’accesso contingentato al Museo Dante, è obbligatoria la prenotazione sul sito www.ravennaexperience.it (ingresso gratuito, è previsto un diritto di prenotazione di 2 euro).

La partecipazione a tutti gli appuntamenti di Mosaico di Notte speciale Dante e Dante e la zona del silenzio è consentita esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (vaccinazione o test negativo molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la guarigione da COVID-19). Qualora non in possesso di green pass sarà necessario esibire il certificato vaccinale rilasciato al termine del ciclo vaccinale o il referto negativo di test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.