"Mosaico in tour": tornano nelle spiagge i corsi per bambini e genitori

Non si sono fermati i laboratori di Mosaico in tour dell’associazione culturale “Il Cerbero” nell’estate 2020. Questi laboratori che uniscono gioco e didattica per i bambini e i genitori, sono tornati sulle spiagge romagnole con nuove regole per garantire le tutele sanitarie. L’officina del mosaico su quattro ruote, che da 13 anni porta sulle spiagge (ma anche negli alberghi e nei campeggi) l’insegnamento dell’arte del mosaico, è all’opera lungo la Riviera da Lido di Spina a Cervia e Ravenna.

Imparare a fare un mosaico con le proprie mani e portarlo a casa come ricordo si trasforma così in un momento magico, di gioco e di aggregazione, per emozionarsi insieme allo stupore di un bambino, ma anche per conoscere meglio il patrimonio artistico dei mosaici che a Ravenna raggiunge la sua massima espressione nell’arte antica ma anche nell’artigianato e nel design contemporaneo.

Il calendario di appuntamenti

11 agosto Bagno Nettuno, Lido di Savio, RA 16.00

12 agosto Bagno Dolce Vita Clueb, Punta Marina Terme, RA 10.00

13 agosto Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 16.00

14 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa FE 10.00

17 agosto Camping Adriano, Punta Marina Terme, RA 16.00

18 agosto Bagno Gallanti, Pomposa, FE 16.00

19 agosto Bagno Dolce Vita Clueb, Punta Marina Terme, RA 10.00

20 agosto Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 16.00

20 agosto Piazza Vivaldi, Lido Adriano, RA 21.00

21 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa FE 10.00

24 agosto Camping Marina, Punta Marina Terme, RA 16.00

26 agosto Bagno Dolce Vita Clueb, Punta Marina Terme, RA 10.00

27 agosto Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 16.00

28 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa FE 10.00

28 agosto Piazza dei Salinari, Cervia 21.00

29 agosto Piazza dei Salinari, Cervia 21.00

30 agosto Piazza dei Salinari, Cervia 21.00

31 agosto Camping Adriano, Punta Marina Terme, RA 16.00

2 settembre Bagno Dolce Vita Clueb, Punta Marina Terme, RA 10.00

3 settembre Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 16.00

4 settembre Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa FE 10.00