Mosaico tra passato e presente: se ne parla con Nicola Samorì e il collettivo CaCO3

La rassegna "La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis", in programma presso la sala convegni del museo, sabato 4 novembre, alle ore 11, ospita gli artisti Nicola Samorì e il collettivo CaCO3 con un dialogo sul tema Reinventare il passato nel presente. Modera l’incontro Daniele Torcellini.

Accostando le opere di Nicola Samorì e del collettivo CaCO3 si possono individuare significative assonanze di poetica e di pratica, quanto stridenti dissonanze formali e visive. Per l’uno come per gli altri la storia dell’arte del passato è fonte di stimoli e riferimento culturale con cui confrontarsi per far riaffiorare suggestioni da mettere in discussione, da violare o da reinventare con l’urgenza del presente. Facendo tesoro di raffinate abilità manuali e di un approccio sperimentale nei confronti della materia, come strategie performative di cui le opere esibiscono le tracce, culture figurative consolidate nell’immaginario collettivo cambiano pelle davanti ai nostri occhi. Non potevano essere più diversi i riferimenti: pittura e scultura seicentesche per Samorì, mosaico romano, paleocristiano e bizantino per il collettivo CaCO3; rappresentazione figurativa e sfregio materico per l’uno, astrazione aniconica e parcellizzazione atomistica della materia per gli altri. D’altra parte, categorie consolidate della storia dell’arte, come bidimensionalità e tridimensionalità, spazio reale e spazio rappresentato, vista e tatto, immediatezza e durata, si ridefiniscono, non in termini di opposizione ma di compresenza con equilibri diversi. Il dialogo tra di loro esplorerà queste ed altre questioni con l’idea di entrare in contatto non solo con le opere, ma anche con i pensieri, le idee e gli immaginari da cui queste scaturiscono.