Storia, mito e arte: in mostra "100 cavalli per Francesco Baracca"

Un progetto espositivo che intreccia storia, mito e arte a partire da due importanti centenari strettamente connessi alla figura dell’aviatore lughese Francesco Baracca: la fondazione dell’Aeronautica Militare e la prima vittoria automobilistica di Enzo Ferrari al circuito del Savio a Ravenna, entrambi del 1923. A partire dal simbolo e insegna dell’Asso dei cieli, il celebre Cavallino Rampante, la mostra "Come un'onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca", esposta dal 6 maggio al 24 settembre nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte in Piazza Baracca 24, svela origini e sviluppi tracciando una mappa che mette al centro l’immagine e le molteplici rappresentazioni del cavallo, e del suo antico rapporto con l’uomo, attraverso una sorta di grande atlante e linea del tempo che si ramifica fino ai nostri giorni aprendosi infine alle arti visive contemporanee. Nello specifico pittura e disegno, linguaggi inesauribili in grado di innescare un cortocircuito vitale tra passato, presente e futuro.

Una mostra che tiene coraggiosamente insieme storie, ambiti e discipline diverse e che, anche a partire dal luogo scelto per ospitare e dare forma al progetto, il Palazzo della Fondazione Del Monte - Cassa di Risparmio che si affaccia su Piazza Baracca a Lugo, e sul capolavoro dello scultore faentino Domenico Rambelli dedicato al Cavaliere del cielo, restituisce temporaneamente un luogo sonnambulo alla comunità, non solo valorizzandolo, ma trasformandolo in vero e proprio centro di produzione culturale che si congiunge, amplificandolo, a quel Museo diffuso che dalla Casa Museo Francesco Baracca si irradia e coinvolge un’intera città orientandola intorno alla sua storia, memoria e possibilità future.

Giornate e orari di apertura: mercoledì 9.00-12.00, giovedì e venerdì 15.30-18.30; sabato, domenica e festivi 10-12 e 16.00-19.00; apertura su prenotazione tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12. Chiuso dal 7 al 16 agosto. Ingresso gratuito.