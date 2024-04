I "collage" di Soukoulis in mostra al PR2 di Ravenna

Lo spazio espositivo PR2 ospita una serie di collage analogici (carta su carta) di ispirazione simbolica dell'artista visivo greco Dimitris Soukoulis le cui opere sono state illustrate in mostre collettive a Berlino, Atene, Vienna e Rimini. In questa esposizione con il titolo “Connections and (De)compositions” vengono esaminati i nessi tra i vari simboli che talvolta tendono verso il nucleo di narrazione, talvolta si allontanano permettendo all’osservatore e “recettore” visivo a seguire le traiettorie centrifughe dei singoli simboli e osservare la decomposizione del nucleo narrativo.

Di solito nelle sue opere il nucleo narrativo viene composto dalla sinergia di diversi elementi che si distinguono in primari e secondari; gli elementi primari, sono costituiti di solito da una figura che occupa la parte centrale dell’opera di cui costituisce l’argomento della narrazione mentre gli elementi secondari hanno diverse funzioni che spaziano da porre un limite all'interpretazione simbolica primaria, moderando il messaggio, o estendere la narrazione in una determinata direzione sotto una singola prospettiva, a volte onirica e sfuggevole, a volte pragmatica e realistica.

Tutte le opere portano un titolo che riassume i significati e le connessioni tra di loro; a volte il titolo si concentra su un particolare nesso il quale prevale su tutte le sfumature di significati secondari. I titoli non sono altro che la voce interna o esterna di un narratore, osservatore o testimone che porta sulla superficie una didascalia, un dogma universale o semplicemente un instantané tratto da un’opera teatrale o cinematografica; infatti, alcuni titoli appaiono tratti da una versificazione o un dialogo che al lettore visivo, allo spettatore si rivelano in media res.

Presenta l’esposizione Roberto Pagnani, pittore. Inaugurazione: 17 aprile alle 19:00. Giorni e orari di apertura: dal 18 aprile al 29 aprile 2024, ore: 17:30 - 20:30.