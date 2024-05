Nelle vetrine di piazza del Popolo la Cassa di Risparmio ospita gli acquerelli di Cinzia Baccarini

Nuova mostra promossa dalla Cassa di Ravenna nelle vetrine del Private Banking in Piazza del Popolo: fino al 28 maggio si potrà ammirare l'esposizione dal titolo: “Oasi – Gli acquerelli di Cinzia Baccarini”.

Si tratta di 50 dipinti ad acquerello realizzati dall’artista di Campiano (Ravenna) che ha coltivato questo talento fin da bambina, laureandosi poi all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. I dipinti di Cinzia Baccarini, già protagonisti di mostre collettive e personali, spiccano per il linguaggio pittorico spontaneo ma sapiente, studiato e armonioso, vivace e multicolore. Con rapide pennellate, grazie anche ai corsi di illustrazione ed alla bella esperienza in carriera, riesce a creare un dialogo percettibile con alcune figure animali che, oltre alla cura tecnica, raccontano un’espressione di affetto, empatia, scambio e dialogo con l’arte, la vita, il mondo e le sue più diverse raffigurazioni.

Le mostre del Private Banking della Cassa in piazza del Popolo sono una piccola grande finestra di emozione e sorpresa nel cuore della città: un’occasione per una tappa abituale nella passeggiata, una foto in più e un ricordo di un momento particolare. Cinzia Baccarini vi aggiunge la sensibilità e la forza espressiva dell’arte, del colore, degli animali e del sentimento. Regalando un vero momento di bellezza che ben si sposa allo stile dell’ex Bubani ed all’eleganza della piazza.