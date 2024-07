Tra l'omaggio a Baldassarri e i mosaici di Dusciana Bravura proseguono le mostre di Palazzo Rasponi

Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy, propone fino al 21 luglio due esposizioni d’arte in dialogo con il grande palazzo nobiliare: “Omaggio a Aldo Baldassari” e “Metamorfosi” della mosaicista Dusciana Bravura. Se Bravura è nota e apprezzata a livello internazionale per la sua straordinaria capacità nell’arte musiva, riscuotendo un ampio riscontro di critica e di pubblico anche con questa mostra, ha invece destato curiosità e sorpresa la presenza di un nucleo di opere dedicate al pittore Aldo Baldassari, artista poco conosciuto.

Figura schiva e riservata, Baldassari è nato a Lugo nel 1918 e scomparso a Ravenna nel 1989, città dove ha vissuto e insegnato. Allievo del pittore Luigi Varoli di Cotignola prima e di Ilario Rossi all’Accademia di Belle arti di Bologna poi, Baldassari è autore di una pittura figurativa diretta e lineare, riscaldata dai colori intensi della sua terra, nella quale esplora i principali generi della tradizione pittorica romagnola. Troviamo le distese di campagna, la vita autentica segnata nei volti della gente, gli umili, le contadine nei campi: eroi del tempo moderno che non lottano più ma non appaiono rassegnati e accettano la loro condizione di vita.

Alla scomparsa di Baldassari, Romano Segurini, anima del Museo etnografico Sgurì di Savarna, ha raccolto moltissime opere dell’artista e in mostra possiamo vederne una serie realizzata tra gli anni ‘70 e i primi anni ‘90. Omaggio ad Aldo Baldassari è un percorso promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune. Info: IAT Ravenna 0544.35404. Orari: feriali 17-20, sabato e domenica: 10-12 e 17-20; chiuso il lunedì. L’ ingresso è libero.