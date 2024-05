Un viaggio per lo Stivale da nord a sud: a Lugo in mostra i progetti di 19 architetti italiani

Apre l'esposizione sugli itinerari di architettura contemporanea, in programma dal 12 maggio al 23 giugno nel cortile interno della Rocca Estense di Lugo. Il progetto è promosso da ProViaggiArchitettura, con il patrocinio di Comune di Lugo, del CNAPPC - Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, della Federazione degli ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori dell’Emilia-Romagna e dell’OAPPC - Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ravenna.

Il percorso, reale ed espositivo, si snoda attraverso 19 luoghi da Nord a Sud, territori che ospitano progetti concepiti da giovani studi di architettura italiani con, alle spalle, circa dieci anni di attività. Una panoramica non esaustiva ma che rappresenta uno spaccato significativo del lavoro di una nuova generazione di architetti: professionisti che conducono la loro ricerca attraverso l’accademia e il cantiere, passando per i concorsi di architettura come via preferenziale verso la qualita? del progetto.

Tra i progetti compaiono un padiglione agricolo, un’aula liturgica, una galleria d’arte contemporanea, una cascina riconvertita in spazio per l’ospitalità, una casa funeraria, così come un padiglione deputato a mostre temporanee e conferenze sul tema della memoria del paesaggio minerario. Biblioteche, luoghi di lavoro per artisti, residenze, uffici, scuole che punteggiano la penisola entrando a far parte del patrimonio culturale e naturale del Paese. La selezione è stata condotta sulla base di una ricerca del legame tra spazio pubblico e privato, esterno e interno, volta a costituire un processo relazionale per la condivisione degli spazi.

Anche l’allestimento è basato sulla relazione. Curato dal collettivo orizzontale, evita inutili sprechi e riadatta il progetto ideato per la mostra del 2022 Piazze. Fenomenologie dell’inatteso.