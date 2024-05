Con "La Vita Dentro" in mostra volti e gesti di ospiti e operatori della Casa per Anziani 

Sabato 4 maggio alle 11, a Cervia, nella Sala Rubicone, nel Magazzino del Sale Torre, in Via Evangelisti, inaugura la Mostra fotografica “La Vita Dentro” a cura del Gruppo Fotografico Cervese. Visitabile da tutti gratuitamente, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia e dell’Azienda di Servizi alla Persona Ravenna, Cervia e Russi, l’esposizione nasce da un progetto del Gruppo Fotografico Cervese.



“La vita dentro” propone uno sguardo inedito all’interno della Casa Residenza Anziani Busignani e, attraverso i volti e i gesti di ospiti e operatori, anche nel loro vissuto.

Il progetto, spiegano i promotori, nasce dal desiderio di mettere in risalto la grande umanità degli operatori, riscontrata nel lungo periodo di ricovero di mia madre presso la Casa di Riposo Busignani. A

La mostra, a entrata libera, sarà aperta al pubblico dal 4 al 12 maggio, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 21 e nei giorni feriali dalle 16 alle 20.