Tra mistero, bellezza e ambiguità: Casa Guerrini ospita la mostra "Dietro il volto"

Venerdì 8 marzo 2024 alle ore 17 alla Casa Museo Olindo Guerrini di Sant’Alberto (Ravenna), via O. Guerrini, 60, si inaugura la mostra di opere fotografiche "Dietro il volto", l’universale mistero del velo di Rosetta Berardi a cura di Maria Grazia Marini. La mostra è organizzata dall’associazione "Amici di Olindo Guerrini", di Sant’Alberto, in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato al decentramento e alla Biblioteca Guerrini.

Le opere fotografiche in mostra costituiscono una testimonianza che affascina per la valenza estetica ma anche per quella antropologica, dove si possono cogliere sia la dimensione del mistero, dell'ambiguità, sia un'istanza di socialità che sembra negata all'universo femminile qui rappresentato. Forse qui sta la forza maggiore dell'artista ravennate, l'immagine che si fa testimonianza di un luogo e di un'identità, che è già un principio di storia, una promessa di dialogo, è l'istanza estetica che diviene fondamento di un'etica civile.

Rosetta Berardi si trasferisce nel 1962 dalla Sicilia a Ravenna dove si diploma in pittura all’Accademia, laureandosi poi in Storia dell’Arte Contemporanea al DAMS di Bologna. Sensibile al fascino della contaminazione tra pittura, installazione e fotografia sviluppa una costante ricerca estetica sulla sinergia dei materiali. Nel 1994 è alla Biennale di Scultura di Gubbio e nel 1996 alla Quadriennale di Roma. Dai suoi viaggi in India e Cina trae elementi fondanti per la sua creatività: ideogrammi, sanscrito, astrazioni formali, segni dalla forte valenza simbolica e concettuale. Nel 2007 con la personale Chindiart è invitata dall’UNESCO a Parigi per l’International Women’s Daydell’8 marzo 2007.

La mostra rimarrà aperta fino al 6 aprile e osserverà i seguenti orari: Martedì, giovedì, venerdì dalle 14.30 alle 19 - Mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 - Domenica dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni chiamare al numero 0544.529805.