A Ravenna in mostra l’arte dei bambini da Corrado Ricci a oggi

Per condividere i risultati del Progetto Arteinfanzia, sviluppato come percorso di ricerca e partito dalla ristampa de “L’arte dei bambini ”di Corrado Ricci, a Ravenna sono in programma due importanti appuntamenti. Il primo, lunedì 19 febbraio, alle 11 al Polo delle Arti in Piazza Kennedy vedrà l'inaugurazione dell mostra dei lavori realizzati dai bambini e dalle bambine delle scuole partecipanti al progetto. Intervengono Livia Molducci, Assessora all’Infanzia del Comune di Ravenna e il coro “Giorgio Gaudenzi” della Scuola primaria Mordani. La mostra è aperta dal 19 febbraio al 2 Marzo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 10 alle 12.30.

Sempre lunedì alle 17 a Casa Matha, in piazza Andrea Costa, si terrà un incontro culturale di formazione rivolto a insegnanti. Saranno presenti: Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura e Scuola del Comune di Ravenna; Andrea Bontempi, Presidente Lions Club Ravenna Host; Paola Babini, direttrice Accademia Belle Arti di Ravenna; Mirella Borghi, presidente Unicef Ravenna; Marcello Landi, presidente associazione Dis-ORDINE.

Interverranno inoltre Cesare Albertano, storico; Marco Dallari, pedagogista e Francesca Siboni, psicoterapeuta dei bambini. Si terrà inoltre la presentazione di altre esperienze di pedagogia dell’arte per sottolinearne la valenza formativa. Tale progetto, ideato e curato dall’Associazione Dis-ORDINE, sostenuto dal Lions Club Ravenna Host, da UNICEF Ravenna, Accademia Belle Arti e da altri soggetti, ha offerto l’opportunità di riproporre all’interno della scuola dell’infanzia e primaria la ricerca fatta da Corrado Ricci oltre un secolo fa, per misurarne la costanza o la mutabilità, pur in contesti storico-culturali così diversi sia nelle tecniche che nelle forme espressive e comportamentali dell’infanzia.