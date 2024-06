In attesa della carovana del Tour in mostra le divise che hanno fatto la storia del ciclismo

In attesa del passaggio del Tour de France in Romagna, venerdì 28 giugno alle 21.30 alla Open-air gallery di via Zirardini, inaugura la mostra “Un secolo di ciclismo a Ravenna”, un progetto ideato e realizzato dal Comitato Amici del Ciclismo Ravenna e in collaborazione con il Comune di Ravenna, per riscoprire e celebrare la storia del ciclismo ravennate dal 1892 a oggi.

“Questa mostra - afferma Emiliano Galanti, presidente del Comitato - è il nostro regalo alla città in occasione dello storico passaggio della Grande Boucle il prossimo 30 giugno e dell’avvio dei lavori del Ravenna Bike Park all’ex Ippodromo Darsena. All’inaugurazione - prosegue Galanti - parteciperanno i ciclisti di ieri ma anche numerosi atleti e atlete ravennati che militano nelle categorie giovanili, per una serata che vuole essere un momento di festa e orgoglio ciclistico a cui sono invitati tutti gli appassionati”.

“Un secolo di ciclismo a Ravenna” è una mostra open air, visitabile sui pannelli collocati in via Zirardini, in cui saranno esposte le riproduzioni delle maglie delle squadre che hanno fatto la storia del ciclismo a Ravenna, realizzate dalla illustratrice Giuditta Matteucci che ha ridato vita e colore a sbiadite immagini in bianco e nero. Un bellissimo lavoro che coniuga arte e storia al servizio dello sport per far conoscere, riscoprire e ricordare le divise indossate dalle centinaia di ragazzi che militavano nelle squadre della città e dei paesi del circondario, in particolare nel secondo dopoguerra.

A dare simbolicamente anima e corpo a tutti gli atleti che nell’ultimo secolo hanno fatto la storia del ciclismo in città ci sarà Guglielmo Malatesta, il primo ravennate a partecipare alle Olimpiadi. Grazie alla ricerca storica finalizzata alla realizzazione della mostra sono state riscoperte le sue gesta sportive e la sua tragica storia, che sarà raccontata in un pannello a lui dedicato.

Oltre all’esposizione in via Zirardini, grazie alla collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna, durante i primi giorni della mostra le riproduzioni delle maglie storiche saranno esposte anche in alcune vetrine del centro storico che aderiscono all’iniziativa e che hanno voluto anche loro celebrare il passaggio del Tour de France in città.