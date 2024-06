Bici dei campioni romagnoli, maglie e tanti inediti: apre la mostra dedicata al passaggio del Tour

Un'esposizione che, in omaggio al passaggio del Tour de France in città, mette in vetrina le bici dei campioni del ciclismo romagnolo, le loro maglie e tanto altro materiale inedito. Dopo la preapertura di sabato 8 giugno, con un grande interesse di pubblico nel fine settimana, venerdì 14 giugno, alle 18, verrà inaugurata ufficialmente ‘Faenza, Faïence, biciclette verso il Tour de France’, la mostra a Palazzo del Podestà organizzata per accogliere lo storico passaggio della seconda tappa in Italia della 111esima edizione della Grand Boucle, prevista domenica 30 giugno.

In esposizione anche una selezione di ‘due ruote’, proveniente dalla collezione privata di Vincenzo Collina, legate al mondo del lavoro e quelle usate nel periodo tra i due conflitti bellici assieme agli elaborati delle scuole dell'infanzia sul tema della bicicletta. Palazzo del Podestà però non sarà solo sede della mostra statica. Fino al 7 luglio, il Salone dell’Arengo ospiterà anche diversi eventi: presentazione di libri, proiezioni di docufilm e momenti di approfondimento, tutti legati dal tema delle biciclette.

Sempre venerdì 14 giugno, dopo l’inaugurazione della mostra, condotta dal giornalista Maurizio Marchesi, alla quale parteciperanno i campioni del ciclismo faentino, i rappresentanti delle realtà sportive del territorio, le istituzioni e gli sponsor, verrà presentato il libro 'Il giallo del Tour. Trionfi e tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri' (Minerva Edizioni) del giornalista Beppe Conti in dialogo con il giornalista Roberto Feroli.

I prossimi appuntamenti: lunedì 17 giugno (ore 18) con la presentazione del libro ‘Chiedimi chi era Pantani’ (Ed. Rcs Mediagroup) di Francesco Ceniti che dialogherà con la giornalista Alessandra Giardini. Mercoledì 19 giugno (ore 20) ci sarà la proiezione del docufilm ‘Le Grand Depart’, anticipata da un talk con il regista Stefano Ferrari e il campione Gianni Bugno. Mercoledì 26 giugno (ore 18.30) verrà presentato il volume ‘La mappa del Pirata’ di Giacomo Pellizzari (Cairo Editore) a dialogo con l’autore ci sarà il giornalista Luca Gialanella. Piazza del Popolo, giovedì 27 giugno (dalle 17.30 alle 20) ospiterà poi la ‘Gincana dei bambini in bici’ con la presenza degli stand delle associazioni ciclistiche del territorio e delle realtà associative che si occupano di sicurezza stradale, iniziativa in collaborazione con la Consulta della Bicicletta di Faenza. Sabato 29 giugno, a Palazzo del Podestà, verrà proiettato il film ‘Il caso Pantani’ alla presenza del regista e produttore Domenico Ciolfi e dall'attrice e produttrice esecutiva Monica Camporesi. Martedì 2 luglio (ore 18.30), ancora a Palazzo del Podestà, è in programma il talk, in collaborazione con il C-Hub, ‘Costruire una bici: dagli artigiani dell’acciaio alla lavorazione del carbonio’. Tutte le domeniche poi, fino al 7 luglio, dalle 10 alle 12, e dalle 15 alle 19, al Museo del Risorgimento (Palazzo Laderchi, corso Garibaldi 2) prosegue la mostra ‘La guerra in bici’, le ‘due ruote’ d’epoca, dalla collezione di Vincenzo Collina, utilizzate dagli eserciti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale.



Gli orari di apertura del Palazzo del Podestà vanno dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20. Domenica 30 giugno, giorno del passaggio del Tour de France, dalle 9 alle 12. La mostra potrà essere visitata anche dalle scolaresche e dai gruppi dei centri estivi (prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail eventi@romagnafaentina.it), nella fascia oraria 9-12, martedì 18, venerdì 21 e mercoledì 26 giugno.