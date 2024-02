I "Segni e le matrici" di Federico Guerri in mostra al Pallavicini22

Sabato 9 marzo 2024 alle 18:30 lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna ospita l'inaugurazione della personale di Federico Guerri, “Segni e matrici”. La mostra, a cura di Luca Maggio e con testo critico di quest’ultimo a catalogo, rimarrà allestita fino a domenica 24 marzo e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 16 alle 19. Finissage domenica 24 marzo dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

L’evento, promosso e organizzato da CARP Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con lo Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery e con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, si avvale del patrocinio dell’ Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna (Assessorato alla Cultura), dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, oltre al sostegno di SAGEM srl e Sport Shop Ravenna.

Il demiurgo Guerri parte dal caos, dalla macchia informale su tela grezza non lavata e idrorepellente. Qualcosa aderisce, si attacca, dichiara il suo desiderio di essere. Inizia così, oculata, una definizione con pastello a cera bianca che conseguentemente vedrà apparire i segni-mattoncini-tessere-cellule che sono anche matrice di questi universi epidermici e assieme stratificati in complessi spazio-temporali doppiamente sovrapposti.

Federico Guerri è nato a Cesena nel 1972 dove vive e lavora. Si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dopo gli studi inizia una personale ricerca che lo porterà alla creazione di sculture di grande formato collocate in spazi naturali, per poi passare progressivamente a un linguaggio sempre più pittorico. Il suo lavoro attuale, condotto a partire dal 2005, unisce insieme pittura e disegno, inoltre si dedica da anni all’attività di incisore. Ha esposto in mostre personali e collettive presso la Galleria L’Affiche di Milano, la Galleria Weber&Weber di Torino, la Galleria Gasparelli di Fano e a Roma e Bruxelles con la Galleria Montoro12.