Foto che sembrano dipinti: mostra di Ilerio Fiemmenghi alla Cassa di Ravenna

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n. 30, fino al 6 febbraio prossimo, una nuova mostra dal titolo: "Così è, come sembra". Si tratta di una esposizione di 38 foto a colori realizzate dal ravennate Ilerio Fiammenghi con una tecnica molto particolare, la stampa su carta leggermente crespata, che crea nell’osservatore l’impressione non della fotografia, ma del dipinto a tempera.

La passione di Fiammenghi, nata settanta anni fa quando il padre gli regalò la prima fotocamera, vive tutta nell’originalità dell’opera e nell’anima particolare dei soggetti, ritratti con l’occhio particolare dell’artista che contempla e raccoglie la bellezza unica dei luoghi, delle atmosfere, dei dettagli, del vissuto, dell’essenza intimistica del momento. L’identificazione dell’osservatore con l’artista è totale nel cogliere la sublime armonia dei colori, delle forme, delle prospettive e perfino dei contrasti. Non a caso Fiammenghi, passato dal bianco e nero al colore, dalle diapositive al Cibachrome, fino alle stampe su tela vanta una lunghissima esperienza impreziosita anche dalla collaborazione con i Circoli Fotografici Ravennati, con i quali ha affinato la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche artistiche. Fino alla scelta del formato crespato, un ideale osmosi artistica tra la forza emotiva della pittura e l’energia travolgente della fotografia.

Una vetrina del Private Banking, ex Bubani, in piazza del Popolo a Ravenna tratta immagini di Venezia (vedute e maschere), l’altra i murales ispirati dai film di Fellini, di San Giuliano di Rimini. La mostra è ovviamente visitabile in qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno della settimana: e rappresenta un momento immancabile e magico sia per i ravennati che aggiungono un elegante e prezioso appuntamento alla loro visita della piazza, sia ai numerosi turisti che anche in questo scorcio di inverno stanno visitando le bellezze di una città unica e affascinante come Ravenna.