Dal baratro alla rinascita: una mostra di foto per raccontare una battaglia vinta contro il cancro

Aprirà sabato 8 giugno alle 16, nella sala espositiva di vicolo degli Ariani a Ravenna, la mostra fotografica “Sponsa vitae”, che racconta il percorso di rinascita dal tumore di Paola Marton, protagonista delle immagini. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 16 giugno dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30.

Tramite le fotografie di Justine Manzo viene rappresentato il percorso psicologico di Paola, che ha dovuto affrontare uno dei tumori più frequenti nelle donne, quello al seno.

Il progetto è suddiviso in due capitoli interconnessi; tramite le immagini viene rivisitata la memoria di questo evento traumatico di vita con un dualismo fra il calvario del percorso di accettazione della malattia (sposa in nero) e quello di cura e remissione (sposa in bianco). Il cimitero monumentale di Ravenna viene scelto come ambientazione dell’intera narrazione fotografica, a rappresentazione della condizione di malattia e di vita, della volontà di trasformazione e sublimazione del dolore in speranza e rinascita, lì dove tutti vedono solo morte.