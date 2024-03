Sequenze di immagini sul quotidiano: apre la mostra di Michele Buda

Sabato 6 aprile alle 18:30, allo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura la personale di Michele Buda “Da uno a sette”, a cura di Luca Piovaccari e con testo critico di quest’ultimo a catalogo. La mostra rimarrà allestita fino a domenica 28 aprile e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 16 alle 19. Finissage domenica 28 aprile dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

L'esposizione si inserisce nel progetto di CARP Associazione di Promozione Sociale “Con altri occhi - Appunti di fotografia contemporanea”, una serie di mostre legate alla fotografia a cura di Luca Piovaccari e Roberto Pagnani. Gli sguardi di questi fotografi sono diretti anche alla normalità del quotidiano e all’attenzione del particolare, vogliono indagare la vita in ogni sua apparenza inaspettata e osservare di nascosto per frammentare con la loro visione il mondo.

La fotografia che Michele Buda mette in campo per questo progetto comprende sette sequenze in progressione. Come in un crescendo di immagini adotta una sorta di montaggio visivo, con la rigorosa scelta del bianco e nero per portare l’attenzione sulle cose del mondo e su particolari che appartengono alla visione sensibile dello sguardo.

Michele Buda è nato nel 1967 a Ravenna, vive e lavora a Cesena. E’ docente di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Ha studiato Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo all’Università di Bologna. Ha iniziato ad occuparsi di fotografia all’inizio degli anni novanta partecipando a diverse campagne fotografiche.