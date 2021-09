Un "Viaggio in Mongolia" con gli scatti di Mirco Buscherini

Dll'8 al 17 ottobre viene esposta la mostra "Viaggio in Mongolia" alla Sala Rubicone di Cervia. Una terra lontana e a molti di noi sconosciuta attraversata in un itinerario nell’estate del 2018 da cui Mirco Buscherini ha tratto 40 fotografie a colori e bianco e nero, assieme a note sul Paese e brevi memorie di viaggio. Un'introduzione a questo bellissimo Paese e uno stimolo per future avventure.

