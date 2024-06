Dai Balcani alla Malesia fino alle Canarie: le storie dei rifugiati nelle foto di Chiara Fabbro

Nell'ambito degli eventi organizzati dal Festival delle Culture per la Giornata Mondiale del Rifugiato, a Ravenna apre la mostra fotografica "Along the border" di Chiara Fabbro, nello spazio espositivo PR2, in via Massimo D’Azeglio. L'esposizione sarà visitabile fino a sabato 20 luglio.

Fotografa documentarista, il suo lavoro su diritti umani e migrazioni l’ha portata nei Balcani, nei sobborghi di Kuala Lumpur, in Malesia, sulle spiagge delle Isole Canarie. Ha ottenuto il premio Portrait of Humanity 2021 e ricevuto una menzione d’onore al Photography 4 Humanity Global Prize 2020. È stata pre-selezionata per il Marilyn Stafford FotoReportage Award (2022) e per l’International Women in Photo Association Award (2022 e 2023). L’inaugurazione della mostra e la presentazione del catalogo sono previsti il 20 giugno alle 18. Dopo il saluto dell’assessora Federica Moschini si alterneranno l’intervento dell'artista e attivista per i diritti umani Gianluca Costantini e l’introduzione alla mostra della fotografa Chiara Fabbro.