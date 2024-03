Settanta ritratti di "Perfette Sconosciute" catturati da Leonilda Prati in mostra a Faenza

All’interno della quinta edizione di "Sorelle Festival", la Fototeca Manfrediana in collaborazione con "Fatti d’Arte" propone la mostra "Perfette Sconosciute. Le fotografie di Leonilda Prato", dedicata al lavoro della fotografa itinerante Leonilda Prato (Pamparato 1875 – Torino 1958), composta da circa settanta ritratti femminili anonimi realizzati per la maggior parte a Pamparato, nella provincia di Cuneo, o nei suoi dintorni in un periodo compreso nei primi vent’anni del Novecento.

Tutti realizzati en plein air su set improvvisati, i ritratti raccontano di un incontro con il femminile che procede dall’infanzia attraverso la giovinezza e la maturità fino all’età più avanzata evidenziando lo straordinario rapporto tra la fotografa e i suoi soggetti e, allo stesso tempo, svelando a noi un universo multiforme e ricco di fascino.

La mostra è ospitata nella Galleria Comunale d'Arte della Molinella a Faenza. Sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 17.30 e resterà aperta fino al 24 marzo con i seguenti orari: venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.