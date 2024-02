Lugo ospita Giotto: in mostra una riproduzione degli affreschi della Cappella degli Scrovegni

Il Centro Culturale Umana Avventura, in collaborazione con l’ Università per Adulti, propone alla città, dal 9 al 19 febbraio 2024 presso la Sala dell’Archivio Storico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (via Manfredi, 32) a Lugo, la mostra “Giotto: la Cappella degli Scrovegni”

Giotto nel periodo dal 1303 al 1305 ha affrescato la Cappella dedicata a Santa Maria della Carità di Padova che è oggi considerata un capolavoro della pittura del trecento italiano ed europeo e una delle massime espressioni dell’arte occidentale. La mostra è la riproduzione in scala 1:4 della Cappella degli Scrovegni per cui si potranno ammirare i cicli pittorici nel loro percorso originale.

Venerdì 9 febbraio, alle ore 21 presso l’aula magna del Liceo (Viale degli Orsini, 6) la professoressa Silvana Capanni, presidente dell’Università per Adulti, presenterà le principali linee culturali e artistiche della mostra, che sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 18 e i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

L’evento è inserito nella co-progettazione denominata “Oltre la scuola” con bando di finanziamento regionale. Saranno organizzate visite guidate gratuite su prenotazione per gruppi, anche poco numerosi, che lo desiderano. Per informazioni e prenotazioni: cell: 3408109883; e-mail: um.avventura@libero.it.